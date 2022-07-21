Фетисов о Ярцеве: «Красивый человек во всем, кумир миллионов. Принял сборную на грани непопадания на Евро и сплотил команду»

почтил память Георгия Ярцева.

Бывший тренер «Спартака» и сборной России ушел из жизни 15 июля в возрасте 74 лет.

«Мы крепко дружили. Последний раз общались всего неделю назад. Приглашал его на день рождения моей жены, планировали вместе все необходимое.

Потом звонит Люба (жена Ярцева) и говорит: «Жоры не стало». То, что произошло, для меня какая-то немыслимая история.

Это был красивый человек во всем. Кумир для миллионов. Но, к сожалению, миллионы не пришли сегодня проститься. Меня это печалит все время. Мы немного недооцениваем тех, кто в чем-то для нас является главным.

В свое время Ярцев принял сборную, которая была на грани непопадания на чемпионат Европы и за короткое время сумел сплотить команду. Это не всем удавалось. Я как бывший тренер понимаю такие вещи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.