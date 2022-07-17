Генменеджер «Коламбуса»: «Годро – один из немногих вингеров, способных на исключительном уровне продвигать атаку вперед»

Генменеджер Ярмо Кекяляйнен отметил мастерство форварда Джонни Годро.

28-летний американский нападающий подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Годро – один из немногих вингеров в НХЛ, способных на исключительном уровне продвигать атаку вперед, то есть быстро проходить среднюю зону и входить в зону атаки с шайбой.

Так действовал в нашей команде Панарин. То же касается , Кучерова. Но мало кто способен делать это так, как , – сказал Кекяляйнен.