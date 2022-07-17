Генменеджер «Коламбуса»: «Годро – один из немногих вингеров, способных на исключительном уровне продвигать атаку вперед»

Теги Коламбус Патрик Кэйн Ярмо Кекяляйнен Артемий Панарин Никита Кучеров Джонни Годро Хоккей

Генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен отметил мастерство форварда Джонни Годро.

28-летний американский нападающий подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Годро – один из немногих вингеров в НХЛ, способных на исключительном уровне продвигать атаку вперед, то есть быстро проходить среднюю зону и входить в зону атаки с шайбой.

Так действовал в нашей команде Панарин. То же касается Патрика Кэйна, Кучерова. Но мало кто способен делать это так, как Джонни Годро», – сказал Кекяляйнен.

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