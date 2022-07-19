Люк Прокоп: «Хочу стать первым открытым геем, который сыграет в НХЛ»

Защитник системы «Нэшвилла» Люк Прокоп рассказал о жизни после каминг-аута.

Прокоп объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации 19 июля 2021 года.

В минувшем сезоне он играл за «Калгари Хитмен» и «Эдмонтон Ойл Кингс» в Западной хоккейной лиге.

«Кажется, что это было давно, но для меня это был исключительно положительный опыт. То, как мои товарищи по команде и даже соперники поддерживали меня, было действительно удивительно. Некоторые подходили ко мне во время разминки и поздравляли меня.

Сезон-2021/22? Он, безусловно, был самым веселым хоккейным годом, который у меня когда-либо был. Я думаю, что моя уверенность просто зашкаливала. И было действительно здорово видеть, как моя игра на льду меняется в положительную сторону и становится намного более стабильной, чем в прошлом.

Я хочу стать первым открытым геем, который сыграет в . И я хочу быть образцом для подражания», – сказал 20-летний проспект «Нэшвилла».

Прокоп о поддержке после каминг-аута: «Она была глобальной. Я получал сообщения из Швеции, Австралии и Германии»

Элтон Джон позвонил проспекту «Нэшвилла» Прокопу, сделавшему каминг-аут, и поблагодарил его за смелость