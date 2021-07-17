19-летний проспект «Нэшвилла» Прокоп объявил, что он гей

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Проспект «Нэшвилла» Люк Прокоп публично объявил, что он гей.

19-летний защитник был выбран клубом НХЛ на драфте-2020 под 73-м общим номером.

В декабре 2020 года он подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года.

«Хотя последние полтора года были сумасшедшими, они также дали мне шанс найти свое истинное «я». Сегодня я с гордостью публично заявляю о том, что я гей.

Я прошел долгий путь, чтобы добраться до этого момента в моей жизни, но я очень доволен своим решением совершить каминг-аут.

С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и считаю, что если буду проживать свою подлинную жизнь, это повысит мои шансы осуществить мечты», – написал Прокоп.

В минувшем сезоне защитник играл за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге.

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