«Трактор» подписал пробный контракт с 18-летним Яппаровым. Форвард набрал 53 очка в 64 матчах сезона МХЛ

Ярослав Яппаров перешел в .

18-летний нападающий подписал пробный контракт с челябинским клубом. Экс-форвард системы «Югры» пройдет летний просмотровый сбор с «Трактором».

В прошлом сезоне Яппаров набрал 53 (28+25) очка при полезности «плюс 17» в 64 матчах регулярного чемпионата Париматч Молодежной хоккейной лиги.

«Создание клубной скаутской службы во многом было ориентировано на поиск молодых талантов, способных усилить «Трактор» и создать глубину в системе.

Ярослав Яппаров отлично проявил себя в прошлом сезоне, выступая за юниорскую и молодежную команду «Югры», а также сборную России U20 на турнире в Сочи.

В Челябинске этот нападающий сможет получить должное развитие и в ближайшем будущем создать конкуренцию среди форвардов основного состава.

Уже в июле он примет участие в предсезонном сборе «Трактора» и, возможно, болельщики клуба увидят его в составе на одном из запланированных летом турниров», – сказал генеральный директор команды .