«Миннесота» продлила форвардов Чаффи и Суэйни на год и 750 000 долларов. Контракты – двусторонние

«Миннесота» объявила о заключении новых однолетних соглашений с форвардами.
«Уайлд» продлили Митчелла Чаффи с зарплатой 750 тысяч долларов, в АХЛ его оклад составит 125 тысяч в год.
В прошлом сезоне 24-летний американец, проведший в чемпионате НХЛ лишь 2 матча, заработал 1,775 млн вместе с бонусами. В 49 играх АХЛ он набрал 39 (23+16) очков.
Также «Миннесота» подписала новый контракт с Ником Суэйни с зарплатой 750 тысяч долларов, в АХЛ его оклад составит 120 тысяч в год.
В прошлом сезоне 24-летний американец заработал 925 тысяч вместе с бонусами. В НХЛ он еще не играл. В 62 матчах сезона АХЛ на его счету 38 (16+22) баллов.
Контракты с обоими нападающими – двусторонние.