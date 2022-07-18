«Миннесота» продлила форвардов Чаффи и Суэйни на год и 750 000 долларов. Контракты – двусторонние

объявила о заключении новых однолетних соглашений с форвардами.

«Уайлд» продлили Митчелла Чаффи с зарплатой 750 тысяч долларов, в АХЛ его оклад составит 125 тысяч в год.

В прошлом сезоне 24-летний американец, проведший в чемпионате НХЛ лишь 2 матча, заработал 1,775 млн вместе с бонусами. В 49 играх АХЛ он набрал 39 (23+16) очков.

Также «Миннесота» подписала новый контракт с Ником Суэйни с зарплатой 750 тысяч долларов, в АХЛ его оклад составит 120 тысяч в год.

В прошлом сезоне 24-летний американец заработал 925 тысяч вместе с бонусами. В НХЛ он еще не играл. В 62 матчах сезона на его счету 38 (16+22) баллов.

Контракты с обоими нападающими – двусторонние.