«Виннипег» продлил форварда Харкинса на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов

продлил форварда на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов.

Соглашение с 25-летним канадцем является односторонним. В 2024 году он может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Харкинс установил личные рекорды по матчам (77), голам (7), передачам (6) и очкам (13), в среднем проводя на льду менее 10 минут (09:28).

Всего в лиге у него 132 матча и 22 (10+12) балла. В 156 матчах за «Манитобу» в АХЛ набрал 82 (27+55) очка.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 725 тысяч долларов.