Вячеслав Быков: «Знарок с его опытом и Билялетдинов со своим – мощный кулак. Бывшие динамовцы разберутся»

прокомментировал возвращение в .

67-летний специалист назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

– Даже не могу представить, кем бы Зинэтула Хайдярович мог бы быть. Ну, разве что президентом клуба.

В любом случае возвращение к практической деятельности показывает намерения и амбиции «Ак Барса» к тому, чтобы реализовать план по возвращению в Казань Кубка Гагарина.

– Сможет ли Билялетдинов помочь Знарку?

– Бывшие динамовцы разберутся (улыбается). Динамовская – великая школа. Как игроков, так и тренеров. Поэтому неудивительно, что есть бывшие динамовцы, которые работают в на различных должностях.

– Добавит ли это Казани шансов на кубок?

– Безусловно. Это опыт, поддержка, знания, харизма, амбиции.

Три выигранных кубка им в Казани? Конечно, просто так такие трофеи не завоевываются. Поэтому Знарок с его опытом и Билялетдинов со своим – будет мощный кулак.

И это говорит о тех амбициях, которые есть у команды, руководства клуба и республики. И то, как руководство относится к своим болельщикам, которые ждут и привыкли быть чемпионами, – сказал бывший главный тренер сборной России.