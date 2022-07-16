Сергей Черкас: «Брагин может абсолютно спокойно возглавить любую команду. Но захочет ли он работать самостоятельно?»

Теги СКА Валерий Брагин Сергей Черкас КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Сергей Черкас считает, что Валерий Брагин мог бы спокойно возглавить любой клуб КХЛ

– У Валерия Брагина богатый опыт, но сейчас в СКА он больше будет исполнять роль свадебного генерала – должность консультанта-селекционера мало к чему обязывает. Валерию Николаевичу должно быть обидно?

– В клубе очень много молодежи. Наверное, он будет следить за ребятами, которые развиваются, давать им какие-то рекомендации.

Просматривать все команды системы СКА. А обидно ли это? Хоккей – профессиональный спорт! Контракт подписывается до определенного дня, а потом он или продлевается, или нет.

– Будет ли Брагин сейчас востребован на рынке в качестве главного тренера?

– Брагин достаточно успешно отработал полтора сезона главным в СКА. На сегодня он – состоявшийся тренер, который может абсолютно спокойно возглавить любую команду. Не вижу здесь никаких нестыковок. Но захочет ли он работать самостоятельно? Это другой вопрос, – сказал бывший тренер СКА

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