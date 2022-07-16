Сергей Черкас: «Брагин может абсолютно спокойно возглавить любую команду. Но захочет ли он работать самостоятельно?»

Сергей Черкас считает, что Валерий Брагин мог бы спокойно возглавить любой клуб .

– У Валерия Брагина богатый опыт, но сейчас в СКА он больше будет исполнять роль свадебного генерала – должность консультанта-селекционера мало к чему обязывает. Валерию Николаевичу должно быть обидно?

– В клубе очень много молодежи. Наверное, он будет следить за ребятами, которые развиваются, давать им какие-то рекомендации.

Просматривать все команды системы СКА. А обидно ли это? Хоккей – профессиональный спорт! Контракт подписывается до определенного дня, а потом он или продлевается, или нет.

– Будет ли Брагин сейчас востребован на рынке в качестве главного тренера?

– Брагин достаточно успешно отработал полтора сезона главным в СКА. На сегодня он – состоявшийся тренер, который может абсолютно спокойно возглавить любую команду. Не вижу здесь никаких нестыковок. Но захочет ли он работать самостоятельно? Это другой вопрос, – сказал бывший тренер .

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