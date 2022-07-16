Марнер о вооруженном ограблении: «Никто не пострадал, к счастью. Но это определенно влияет на психику»

Теги происшествия Торонто НХЛ Митч Марнер Хоккей

Митч Марнер рассказал о том, как пережил вооруженное ограбление. 

В мае трое бандитов, вооруженных двумя пистолетами и ножом, угнали Range Rover форварда «Торонто»

По данным полиции Торонто, в последнее время в городе участились случаи угонов автомобилей и грабежей с использованием оружия. 

«Это был определенно сумасшедший день. К счастью, никто не пострадал. Я и моя невеста были в полном порядке после этого. В конце концов, это все, что действительно имеет значение.

Но это определенно влияет на психику. Мысли об этом периодически появляются в голове, когда садишься за руль и так далее. Так что нам повезло, что рядом есть люди, с которыми мы можем поговорить на эту тему. 

Психологическое здоровье очень важно для меня и моей семьи, и мы относимся к этому серьезно», – сказал Марнер. 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные