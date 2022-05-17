Форвард «Торонто» Марнер стал жертвой вооруженного ограбления. Трое бандитов с пистолетами угнали его Range Rover, игрока они не узнали

подвергся вооруженному ограблению, бандиты угнали его Range Rover.

Инцидент произошел рядом с кинотеатром Cineplex. Полиция Торонто сообщила, что в ограблении форварда «Лифс» участвовали трое бандитов, вооруженные двумя пистолетами и ножом.

По словам источника газеты Toronto Sun, Марнер собирался в кино с другом (по другим сообщениям – с невестой), когда к ним подошли три парня в масках и сказали, что им нужна машина.

Утверждается, что при этом обошлось без угроз с направлением пистолета в голову. В итоге подозреваемые скрылись с места преступления на внедорожнике хоккеиста.

«Подозреваемые не узнали Марнера. Их интересовал только Range Rover, который можно быстро продать за пределами страны», – говорится в сообщении источника.

Также сообщается, что Марнер был шокирован, но физически не пострадал.

По данным полиции Торонто, в последнее время в городе участились случаи угонов автомобилей и грабежей с использованием оружия.

«Торонто» на днях вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Тампе» (3-4) в первом раунде.