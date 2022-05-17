«Торонто» подтвердил, что Марнер стал жертвой ограбления: «Митч не пострадал во время инцидента»

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«Торонто» подтвердил, что Митч Марнер подвергся ограблению.

Ранее появилась информация о том, что в ограблении форварда «Лифс» участвовали трое бандитов, вооруженные двумя пистолетами и ножом. 

«Мы можем подтвердить, что Митч Марнер стал жертвой угона автомобиля в Этобико в понедельник вечером.

Он не пострадал во время инцидента. Клуб и Митч благодарны полицейской службе Торонто за поддержку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с полицейской службой Торонто», – говорится в заявлении клуба.

Форвард «Торонто» Марнер стал жертвой вооруженного ограбления. Трое бандитов с пистолетами угнали его Range Rover, игрока они не узнали

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