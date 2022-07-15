Захаркин о Ротенберге: «Его нельзя недооценивать, он долго в хоккее. В тренерстве успеха добиваются те, кто подмечал, наблюдал, анализировал»

оценил тренерские способности .

– У российских тренеров появился шанс: Дмитрий Рябыкин возглавил «Авангард», Виктор Козлов – «Салават Юлаев», Игорь Ларионов – нижегородское «Торпедо». Вряд ли они сильно хуже зарубежных специалистов.

– Сейчас в русский хоккей приходит новое поколение тренеров.

Если руководители клубов наберутся терпения, позволят им зарекомендовать себя и показать свои возможности, то это будет большая помощь. Не хотелось бы, чтобы руководители клубов принимали скоропалительные решения, не давали тренерам работать.

Лучше бы, чтобы на них не давила турнирная ситуация, хотя бы на первых порах. У наших тренеров высокий потенциал, они конкурентоспособны на международном уровне.

– И даже Роман Ротенберг?

– Ротенберг – хороший пример. Конечно, у сильный состав. Но у СКА много лет подряд сильный состав, и далеко не всегда команда доходит до финала конференции.

Роман – фигура, которую нельзя недооценивать. Он долго в хоккее, был на разных позициях, получил хорошее образование.

Вообще тренеры, которые начинают работать с командой, должны образовываться и совершенствоваться. Не оставаться с тем игроцким багажом, который у них был, думая, что этого достаточно. Развиваться надо постоянно, каждый день.

– Ротенберг сравнил себя с Жозе Моуринью, назвав его Йозе Марино. И вас с Ротенбергом что-то роднит – Захаркина тоже называют теоретиком.

– Я считаю, хоккейный тренер – особая профессия, его не надо сравнивать с игроком. Причем в любом виде спорта.

Тренеру важно понимать смысл игры, обучаться теории и методике подготовки хоккеистов, знать физиологию, биохимию , психологию игроков. Вы говорите про Моуринью, на которого ссылался Ротенберг. Но таких примеров очень много.

Хороший тренер – редко выдающийся в прошлом игрок: это скорее исключение из правил.

Обычно успеха в профессии добиваются те, кто готовил себя к ней, подмечал, наблюдал, анализировал, обладает педагогическим даром, – сказал бывший тренер сборной России.