«Нэшвилл» подписал экс-форварда «Калгари» и «Питтсбурга» Янковски. Он мог перейти в «Авангард»

«Нэшвилл» объявил о контракте с Марком Янковски.
Как сообщил генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл, соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер. На уровне НХЛ нападающий сможет заработать 750 тысяч долларов.
Янковски провел минувший сезон в системе «Баффало». За «Сэйбрс» он провел 19 матчей в НХЛ и набрал 5 (2+3) очков. Также на счету форварда было 32 игры в составе «Рочестера» и 27 (10+17) баллов в регулярном чемпионате АХЛ. В плей-офф Кубка Колдера 27-летний канадец провел 10 матчей и набрал 7 (6+1) очков.
В мае сообщалось о потенциальном переходе Янковски в «Авангард».
Помимо «Баффало», нападающий выступал в НХЛ за «Калгари» и «Питтсбург».