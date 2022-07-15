«Нэшвилл» подписал экс-форварда «Калгари» и «Питтсбурга» Янковски. Он мог перейти в «Авангард»

объявил о контракте с Марком Янковски.

Как сообщил генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл, соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер. На уровне нападающий сможет заработать 750 тысяч долларов.

Янковски провел минувший сезон в системе . За «Сэйбрс» он провел 19 матчей в НХЛ и набрал 5 (2+3) очков. Также на счету форварда было 32 игры в составе «Рочестера» и 27 (10+17) баллов в регулярном чемпионате . В плей-офф Кубка Колдера 27-летний канадец провел 10 матчей и набрал 7 (6+1) очков.

В мае сообщалось о потенциальном переходе Янковски в .

Помимо «Баффало», нападающий выступал в НХЛ за «Калгари» и «Питтсбург».