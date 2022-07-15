«Вашингтон» продлил Юханссона (на год и 1,1 млн долларов) и подписал Боргстрема (2-сторонний контракт)

«Вашингтгон» продлил Маркуса Юханссона и подписал Хенрика Боргстрема.
Форвард Юханссон получил контракт на год и 1,1 млн долларов.
В минувшем сезоне 32-летний швед выступал за «Сиэтл» и «Кэпиталс», куда вернулся перед дедлайном. Он сыграл за «столичных» впервые с 2017 года.
Всего в регулярном чемпионате провел 69 матчей и набрал 29 (9+20) очков.В 6 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.
Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,5 млн долларов.
24-летний финский форвард Боргстрем заключил двусторонний контракт на год (зарплата в НХЛ – 750 тысяч долларов, в АХЛ – 400 тысяч).
Он вышел на рынок свободных агентов после решения «Чикаго» выкупить последний год его контракта с кэпхитом 1 миллион долларов.
По условиям выкупа, нападающий получит от «Блэкхокс» по 183,3 тысячи долларов в ближайшие 2 сезона.
В 52 матчах в НХЛ в минувшем сезоне на его счету было 7 (4+3) баллов.