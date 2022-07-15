«Вашингтон» продлил Юханссона (на год и 1,1 млн долларов) и подписал Боргстрема (2-сторонний контракт)

«Вашингтгон» продлил и подписал Хенрика Боргстрема.

Форвард Юханссон получил контракт на год и 1,1 млн долларов.

В минувшем сезоне 32-летний швед выступал за «Сиэтл» и «Кэпиталс», куда вернулся перед дедлайном. Он сыграл за «столичных» впервые с 2017 года.

Всего в регулярном чемпионате провел 69 матчей и набрал 29 (9+20) очков.В 6 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,5 млн долларов.

24-летний финский форвард Боргстрем заключил двусторонний контракт на год (зарплата в НХЛ – 750 тысяч долларов, в АХЛ – 400 тысяч).

Он вышел на рынок свободных агентов после решения выкупить последний год его контракта с кэпхитом 1 миллион долларов.

По условиям выкупа, нападающий получит от «Блэкхокс» по 183,3 тысячи долларов в ближайшие 2 сезона.

В 52 матчах в в минувшем сезоне на его счету было 7 (4+3) баллов.