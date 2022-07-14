Радулов о переходе в «Ак Барс»: «Команда ставит перед собой высшие задачи. Буду отдаваться игре на 120 процентов»

Форвард Александр Радулов высказался о своем переходе в .

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России.

Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где все на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани.

Я буду делать все от меня зависящее для побед, полностью отдаваться игре на 120 процентов, потому что по-другому не могу и не умею. Самое главное – работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками.

В «Ак Барсе» собралась очень хорошая команда с сильным тренерским штабом, многих я знаю лично, многих помню по «Зеленому дерби». Мы будем работать вместе и шаг за шагом идти к цели», – сказал Радулов.