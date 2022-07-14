Георгиев о контракте с «Колорадо»: «Команда нереальная. О большем я и мечтать не мог»

поделился радостью от перехода в .

Ранее «Колорадо» выменял 26-летнего вратаря у «Рейнджерс» на пики в 3-м и 5-м раундах драфта-2022 и 3-м раунде драфта-2023. Кэпхит россиянина в «Эвеланш» – 3,4 млн долларов.

«Я знал, что меня обменяют, и надеялся попасть в хорошую команду. Я услышал об «Эвеланш», и о большем я и мечтать не мог.

Команда нереальная. Они только что выиграли Кубок Стэнли, и у них такая же цель на ближайшие несколько лет. Я просто хотел быть частью этой команды.

Я почувствовал поддержку, в которой нуждался, и получил шанс, о котором всегда мечтал, поэтому было довольно легко подписать с этой командой трехлетний контракт.

Я мечтал об этом уже несколько лет и надеялся на возможность играть за такую ​​команду. Это большой импульс и то, что мне было очень нужно», – сказал Георгиев.