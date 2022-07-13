«Сент-Луис» подписал вратаря Грайсса и форварда Аччари на год. Оба получат по 1,25 млн долларов

подписал и – обоих на год и 1,25 млн долларов.

36-летний вратарь Грайсс в минувшем сезоне провел 31 матч в регулярном чемпионате за (89,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,66).

Отметим, что немецкий вратарь может получить еще 250 тысяч в виде бонуса за достижения. Максимальная сумма за сезон – 1,5 млн долларов.

Его кэпхит по прошлому контракту составлял 3,6 млн долларов.

30-летний форвард Аччари выступал за «Флориду» и набрал 8 (3+5) очков в 20 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф выходил на лед в 9 играх, очков не набрал.

Его кэпхит по прошлому контракту составлял 1,67 млн долларов.