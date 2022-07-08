«Детройт» выменял Хуссо у «Сент-Луиса» и подписал с вратарем 3-летний контракт с зарплатой 4,75 млн долларов в год

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Сначала «Ред Уингс» выменяли права на 27-летнего голкипера у «Блюз» за выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2022.

После этого «Детройт» подписал с Хуссо соглашение на три года, в рамках которого его среднегодовая зарплата составит 4,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне финский вратарь провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сент-Луис», пропуская в среднем 2,56 шайбы и отражая 91,9% бросков.

В плей-офф Хуссо сыграл 7 игр, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 89,0% бросков.

По предыдущему контракту кэпхит вратаря составлял 750 тысяч долларов.