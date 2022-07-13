«Чикаго» подписал форвардов Доми и Атанасиу на год. Оба получат по 3 млн долларов

подписал форвардов и – обоих на год и 3 млн долларов.

В минувшем сезоне 27-летний Доми играл за «Коламбус» и «Каролину», набрав 39 (11+28) очков в 72 матчах регулярного чемпионата. В 14 матчах плей-офф добавил 6 (3+3) очков.

Всего в НХЛ у Доми 501 матч и 314 (101+213) баллов, в Кубке Стэнли – 24 игры и 9 (3+6) очков. По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 5,3 млн долларов за сезон.

27-летний Атанасиу выступал за и набрал 17 (11+6) очков в 28 матчах в регулярном чемпионате . Он пропустил большую его часть из-за травм. В 6 играх плей-офф забил 1 гол.

Всего в лиге у Атанасиу 378 матчей и 196 (105+91) очков. В Кубке Стэнли – 15 игр и 2 гола. Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,7 млн долларов.

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