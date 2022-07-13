Вратарь Кэмпбелл перешел в «Эдмонтон», подписав контракт на 5 лет и 25 млн долларов

Вратарь Джек Кэмпбелл перешел в , подписав контракт на 5 лет и 25 млн долларов.

Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 5 миллионов долларов.

В минувшем сезоне американец выступал за и сыграл рекордные для себя в сезоне 49 матчей (91,4% отраженных бросков, 2,64 коэффициент надежности).

В 7 играх плей-офф с «Тампой» отражал 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,15.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 1,65 млн долларов.

Изображение: сайт «Эдмонтона»

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