«Сан-Хосе» решил выкупить последний год контракта форварда Балцерса. Влэшик остается в команде

выкупил последний год контракта латвийского форварда Балцерса, Влэшик остается.

«Шаркс» не стали выкупать контракт 35-летнего защитника Марка-Эдуарда Влэшика. У него остается 4 года действия соглашения с кэпхитом 7 миллионов долларов.

Сообщается, что канадец остается в команде. В 75 матчах в минувшем сезоне он набрал 14 (3+11) очков при полезности «минус 22» и среднем времени на льду 15:12.

При этом клуб решил выкупить последний год контракта 25-летнего латвийского форварда (кэпхит 1,55 млн долларов).

По условиям выкупа, он получит от «акул» по 308,3 тысячи долларов в ближайшие 2 сезона. При этом в платежной ведомости в следующем сезоне «Сан-Хосе» учтет только 8,3 тысячи.

В минувшем сезоне Балцерс набрал 23 (11+12) очка в 61 матче регулярного чемпионата .