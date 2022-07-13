«Баффало» продлил контракты с Хинострозой (на год и 1,7 млн долларов) и вратарем Суббаном

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«Баффало» продлил форварда Винса Хинострозу и вратаря Малькольма Суббана.

28-летний Хиностроза получил контракт на год и 1,7 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне американец и набрал 25 (13+12) очков в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Сэйбрс».

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,05 млн долларов.

28-летний Суббан подписал двустороннее соглашение на год с зарплатой на уровне НХЛ 850 тысяч долларов. 

В сезоне он сыграл за «Баффало» 4 матча (87,1% отраженных бросков, 4,84 коэффициент надежности).

Всего в НХЛ на счету младшего брата Пи Кея Суббана 86 игр. По прошлому одностороннему контракту его средняя зарплата составляла 850 тысяч долларов. 

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