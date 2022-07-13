«Филадельфия» решила выкупить последний год контракта Линдблума. В сезоне-2019/20 форвард вылечился от рака

выкупила последний год контракта форварда .

У 25-летнего шведа оставался один сезон по соглашению с кэпхитом 3 млн долларов.

В результате выкупа Линдблум получит от «Флайерс» по 666,7 тысячи долларов в двух следующих сезонах.

Генеральный менеджер «Флайерс» Чак Флетчер назвал это решение трудным и сказал, что клуб потратил много времени на его принятие.

По ходу сезона-2019/20 игрок справился с саркомой Юинга – разновидностью рака кости. По итогам сезона-2020/21 он получил «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею.

В 79 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ Линдблум набрал 26 (12+14) очков. Всего в лиге провел 263 игры и набрал 97 (50+47) балла.