Мифтахов и «Ак Барс» заключили 1-летнее соглашение. Контракт – двусторонний (Metaratings)

Экс-голкипер «Тампы» вернулся в «Ак Барс».

Соглашение 22-летнего игрока с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23, контракт – двусторонний, сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что Мифтахов заработает 10 млн рублей за сезон в .

Голкипер – воспитанник казанцев. Он играл за них с 2019 по 2021 год.

В мае 2021 года Мифтахов подписал контракт с «Тампой» на три года. В начале июля стало известно, что он покинет «Лайтнинг». В прошлом сезоне Мифтахов играл в ECHL и АХЛ.