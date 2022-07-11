Уэйд Редден стал тренером по развитию игроков «Оттавы». Защитник провел 1023 матча в НХЛ

Бывший защитник сборной Канады вошел в тренерский штаб «Оттавы».

45-летний назначен тренером по развитию игроков «Сенаторс» и уже присоединился к команде в рамках стартовавшего лагеря развития.

Редден выступал в составе «Оттавы» с сезон-1996/97 по сезон-2007/08. В 2000 году стал ассистентом капитана команды.

После этого защитник играл за «Рейнджерс», «Сент-Луис» и «Бостон».

Всего в лиге Редден провел 1023 матча и набрал 457 (109+348) очков. В плей-офф Кубка Стэнли сыграл 106 игр и записал на свой счет 49 (13+36) баллов.