Уэйд Редден стал тренером по развитию игроков «Оттавы». Защитник провел 1023 матча в НХЛ

Теги Оттава Уэйд Редден НХЛ Хоккей

Бывший защитник сборной Канады вошел в тренерский штаб «Оттавы».

45-летний Уэйд Редден назначен тренером по развитию игроков «Сенаторс» и уже присоединился к команде в рамках стартовавшего лагеря развития.

Редден выступал в составе «Оттавы» с сезон-1996/97 по сезон-2007/08. В 2000 году стал ассистентом капитана команды.

После этого защитник играл за «Рейнджерс», «Сент-Луис» и «Бостон».

Всего в лиге Редден провел 1023 матча и набрал 457 (109+348) очков. В плей-офф Кубка Стэнли сыграл 106 игр и записал на свой счет 49 (13+36) баллов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные