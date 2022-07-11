«Барыс» объявил о новом контракте с Веем

и нападающий заключили новый контракт.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 30 апреля 2023 года.

Нападающий вернулся в «Барыс» по ходу минувшего сезона и провел в составе казахстанской команды 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. За это время он набрал 12 (6+6) очков. В плей-офф Вей записал в свой актив 3 результативные передачи в 5 играх.

В канадец выступал также за ЦСКА и СКА. Подробную статистику нападающего, которому на этой неделе исполнится 31 год, можно посмотреть здесь.