Экс-голкипер «Амура» Вестлунд стал тренером вратарей «Детройта»

Экс-вратарь и «Мечела» Алекс Вестлунд стал тренером вратарей .

В последние 5 сезонов 46-летний американец работал с вратарями клуба – фарма «Вашингтона».

Вестлунд не играл в и провел значительную часть карьеры в Европе. В России он выступал за «Амур», «Локомотив» и «Мечел».

На протяжении 6 сезонов играл в австрийской лиге за «Олимпию» из Любляны и «Линц».

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