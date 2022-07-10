Экс-голкипер «Амура» Вестлунд стал тренером вратарей «Детройта»

Экс-вратарь «Амура» и «Мечела» Алекс Вестлунд стал тренером вратарей «Детройта».
В последние 5 сезонов 46-летний американец работал с вратарями клуба АХЛ «Херши» – фарма «Вашингтона».
Вестлунд не играл в НХЛ и провел значительную часть карьеры в Европе. В России он выступал за «Амур», «Локомотив» и «Мечел».
На протяжении 6 сезонов играл в австрийской лиге за «Олимпию» из Любляны и «Линц».
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