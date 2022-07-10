Тренер «Детройта»: «Хуссо продолжает расти, мы заполучили его в удачный момент. Он разделит время с Недельковичем»

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Тренер «Детройта» доволен подписанием вратаря Вилле Хуссо

Клуб выменял 27-летнего финна у «Сент-Луиса» и подписал с ним контракт на 3 года с кэпхитом 4,75 миллиона долларов. 

Дерек Лалонд сказал, что он составит тандем с Алексом Недельковичем

«Отлично. Мы искали вратаря, который разделил бы время с Недо, и я очень рад этому. Он был целью других команд. 

Мне кажется, что Вилле продолжает расти, мы заполучили его в удачный момент.

Они будут делить игровое время. Это будет хороший опыт для обоих. У меня нет никакого предубеждения, я все еще знакомлюсь с игроками», – сказал главный тренер «Ред Уингс». 

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