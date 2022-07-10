Тренер «Детройта»: «Хуссо продолжает расти, мы заполучили его в удачный момент. Он разделит время с Недельковичем»

Тренер доволен подписанием вратаря .

Клуб выменял 27-летнего финна у «Сент-Луиса» и подписал с ним контракт на 3 года с кэпхитом 4,75 миллиона долларов.

Дерек Лалонд сказал, что он составит тандем с .

«Отлично. Мы искали вратаря, который разделил бы время с Недо, и я очень рад этому. Он был целью других команд.

Мне кажется, что Вилле продолжает расти, мы заполучили его в удачный момент.

Они будут делить игровое время. Это будет хороший опыт для обоих. У меня нет никакого предубеждения, я все еще знакомлюсь с игроками», – сказал главный тренер «Ред Уингс».