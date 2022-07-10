Штраф «Чикаго» из-за завершения карьеры Китом – 5,54 и 1,94 млн долларов в платежке в 2 следующих сезонах

«Чикаго» придется учесть штраф за завершение карьеры Данканом Китом в платежке.
38-летний защитник «Эдмонтона» объявил о завершении карьеры.
Он не доиграл один сезон до завершения срока действия своего 13-летнего контракта с кэпхитом 5,54 миллиона долларов, подписанного с «Блэкхокс» в 2009 году (вступил в силу с сезона-2010/11).
«Чикаго» будет вынужден учесть в своей платежной ведомости дополнительные 5,54 млн в сезоне-2022/23 и 1,94 млн в сезоне-2023/24.
«Ойлерс», в свою очередь, освободили место под потолком зарплат.
Такой штраф применяется к клубам, заключавшим с игроками (до локаута-2012/13) долгосрочные контракты, в которых реальная зарплата по годам значительно отличалась от кэпхита.
Зарплата Кита составляла по 8 млн в первые три сезона действия контракта, а в последний сезон – 1,5 млн.
В первые 7 сезонов разница между реальной зарплатой игрока и кэпхитом составила около 14 млн долларов, на момент обмена в «Эдмонтон» – 7,48 млн.
Эти 7,48 млн «Чикаго» и придется удержать в ведомости. Но так как сумма удержания не может превышать годовой кэпхит игрока, то она будет разбита на 2 сезона (5,54 млн плюс 1,94 млн).