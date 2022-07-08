38-летний Данкан Кит завершит карьеру. У защитника «Эдмонтона» остался год контракта с кэпхитом 5,54 млн долларов

объявит о завершении карьеры в ближайшее время.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

У 38-летнего защитника остался один год контракт с зарплатой 5,54 миллион долларов.

В НХЛ канадец выступал за и «Ойлерс». Данкан выиграл три Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» (2010, 2013 и 2015 год).

Кита дважды признали лучшим защитником сезона НХЛ – он получал приз «Норрис Трофи» по итогам сезонов-2009/10 и 2013/14.

Всего в защитник провел 1256 матчей и набрал 646 (106+540) очков. В плей-офф на его счету 91 (19+72) балл в 151 игре.