38-летний Данкан Кит завершит карьеру. У защитника «Эдмонтона» остался год контракта с кэпхитом 5,54 млн долларов

Данкан Кит объявит о завершении карьеры в ближайшее время.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
У 38-летнего защитника «Эдмонтона» остался один год контракт с зарплатой 5,54 миллион долларов.
В НХЛ канадец выступал за «Чикаго» и «Ойлерс». Данкан выиграл три Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» (2010, 2013 и 2015 год).
Кита дважды признали лучшим защитником сезона НХЛ – он получал приз «Норрис Трофи» по итогам сезонов-2009/10 и 2013/14.
Всего в НХЛ защитник провел 1256 матчей и набрал 646 (106+540) очков. В плей-офф на его счету 91 (19+72) балл в 151 игре.