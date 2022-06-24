Защитник «Сан-Хосе» Влэшик возглавил топ-5 кандидатов на выкуп контракта в межсезонье (The Hockey News)

– главный кандидат на выкуп контракта по версии The Hockey News.

Издание составило рейтинг игроков, чьи контракты могут быть выкуплены клубами в это межсезонье.

Первую строчку занимает защитник Марк-Эдуард Влэшик. У 35-летнего игрока осталось 4 года действия контракта с кэпхитом в 7 миллионов долларов.

«Возможно, худший контракт во всей лиге», – говорится в материале. В 75 матчах этого сезона он набрал 14 (3+11) очков при полезности «минус 22».

Второе место у защитника (38 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 5,5 млн долларов).

Третье – у вратаря «Торонто» (30 лет, 2 года по контракту, кэпхит – 3,8 млн долларов).

Четвертое – у вратаря «Оттавы» (28 лет, 2 года по контракту, кэпхит – 6,25 млн долларов).

Пятое – у форварда «Эдмонтона» (31 год, 2 года по контракту, кэпхит – 3,2 млн долларов).