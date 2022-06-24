Защитник «Сан-Хосе» Влэшик возглавил топ-5 кандидатов на выкуп контракта в межсезонье (The Hockey News)

Марк-Эдуард Влэшик – главный кандидат на выкуп контракта по версии The Hockey News.
Издание составило рейтинг игроков, чьи контракты могут быть выкуплены клубами в это межсезонье.
Первую строчку занимает защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуард Влэшик. У 35-летнего игрока осталось 4 года действия контракта с кэпхитом в 7 миллионов долларов.
«Возможно, худший контракт во всей лиге», – говорится в материале. В 75 матчах этого сезона НХЛ он набрал 14 (3+11) очков при полезности «минус 22».
Второе место у защитника «Эдмонтона» Данкана Кита (38 лет, 1 год по контракту, кэпхит – 5,5 млн долларов).
Третье – у вратаря «Торонто» Петра Мразека (30 лет, 2 года по контракту, кэпхит – 3,8 млн долларов).
Четвертое – у вратаря «Оттавы» Мэтта Мюррея (28 лет, 2 года по контракту, кэпхит – 6,25 млн долларов).
Пятое – у форварда «Эдмонтона» Зака Кэссиана (31 год, 2 года по контракту, кэпхит – 3,2 млн долларов).