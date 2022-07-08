В РПЦ фразой «Нам такой хоккей не нужен» отреагировали на санкции Канады против патриарха Кирилла

В Русской православной церкви фразой про хоккей оценили санкции против патриарха Кирилла.

В пятницу был опубликован документ канадского правительства о введении санкций против 29 граждан России, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Роскомнадзора Андрея Липова, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк

«Вместо того, чтобы искать любые точки соприкосновения, коллективный запад уверенно пакостит где можно.

Ну что же. Еще раз повторюсь. Нам такой хоккей не нужен!» – написал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

Удивительно, как связаны церковь и наш спорт: Плющенко и Исинбаева – в комиссии РПЦ, Медведеву после Олимпиады исповедовал священник

Хоккей с мячом – самый православный спорт России. Как так получилось?