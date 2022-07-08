Журналист Гэрриок предположил, что Зайцев покинет «Оттаву», если клуб возьмет защитника на драфте

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Никита Зайцев может покинуть «Оттаву» после драфта НХЛ.

Журналист Брюс Гэрриок предположил, что клуб может прекратить сотрудничество с 30-летним россиянином.

«В распоряжении «Сенаторс» сегодня девять пиков. Стоит ожидать, что часть этого ресурса они используют с целью попытаться заполучить защитника. Если они так и сделают, то следующим шагом будет уход Никиты Зайцева, как я предполагаю», – написал инсайдер.

В минувшем сезоне россиянин набрал 11 (2+9) очков и суммарную полезность «минус 8» по итогам 62 матчей чемпионата НХЛ. Контракт защитника рассчитан до лета 2024 года, кэпхит – 4,5 миллиона долларов.

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