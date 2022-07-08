«Аризона» выменяла у «Сан-Хосе» 11-й выбор на драфте НХЛ и взяла форварда Гики. Клуб отдал 27-й, 32-й и 45-й пики

выменяла у 11-й номер драфта НХЛ-2022 и взяла под ним Конора Гики.

«Шаркс» получили в сделке 3 драфт-пика – общие 27-й (изначальный пик «Каролины»), 34-й и 45-й (изначальный пик «Айлендерс») выборы.

«Койотис» под 11-м номером выбрали канадского форварда Конора Гики.

18-летний нападающий набрал 70 (24+46) очков в 63 играх за «Виннипег» в Западной хоккейной лиге. В 15 играх плей-офф добавил 8 (3+11) баллов.

Гики стал вторым выбором «Аризоны» на этом драфте. Под 3-м номером клуб выбрал форварда Логана Кули.

18-летний американец набрал 111 (40+71) очков в 75 матчах за сборную США U18 (программа USNTDP).

Он также сыграл за команду на ЮЧМ-2022, где набрал 10 (3+7) очков в 6 матчах и был признан лучшим нападающим турнира. Сборная США проиграла Швеции в финале и осталась с серебром.

В распоряжении у «Койотис» также остается заключительный, 32-й выбор в первом раунде.