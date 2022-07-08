«Монреаль» взял Слафковски под 1-м номером на драфте НХЛ. Клуб выбирал первым впервые с 1980 года

выбрал форварда на драфте НХЛ-2022 под общим 1-м номером.

«Канадиенс» не выбирали под общим 1-м номером с 1980 года, когда потратили пик на форварда Дага Уикенхайзера (556 матчей в НХЛ и 276 очков, 111+165).

В минувшем сезоне 18-летний словацкий форвард стал лучшим снайпером на Олимпиаде-2022 в Пекине с 7 шайбами в 7 матчах и был признан самым ценным игроком турнира. Вместе со сборной Словакии он выиграл бронзовую медаль.

В составе ТПС Юрай стал вице-чемпионом Финляндии. В 31 матче регулярного чемпионата набрал 10 (5+5) очков, в 18 играх плей-офф – еще 7 (2+5) баллов.

Кроме того, на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии стал лучшим бомбардиром сборной Словакии с 9 (3+6) очками в 8 матчах.

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