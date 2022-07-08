Манон Реом стала советником «Лос-Анджелеса» по хоккейным операциям. В 1992 году она сыграла за «Тампу» на предсезонке НХЛ

стала советником по хоккейным операциям и проспектам.

50-летняя экс-хоккеистка в основном сосредоточится на развитии молодых игроков из системы клуба.

Реом вошла в историю и профессионального спорта Северной Америки как первая (и единственная) женщина, сыгравшая в матче с участием команд одной из главных лиг.

В 1992 году она провела один период, защищая ворота в предсезонной игре с «Сент-Луисом». Реом отразила 7 бросков из 9 (забили Джефф Браун и Брендан Шенахан).

Реом подписала профессиональный контракт с «Лайтнинг». В последующие 5 сезонов она провела в общей сложности 24 матча в профессиональных мужских лигах (IHL, ECHL и WCHL). В 1993 году еще раз сыграла в предсезонном матче – против «Бостона».

В составе женской сборной Канады Реом выиграла золотые медали на чемпионатах мира в 1992 и 1994 годах, а также серебряную медаль на Олимпиаде-1998 в Нагано.

5 женщин будут ассистентами генменеджеров в новом сезоне НХЛ. Ранее был лишь один такой случай