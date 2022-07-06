Босер о болезни отца и своей игре в сезоне: «Я был морально истощен. Когда получил травму, это было почти облегчением. Теперь мне нужно многое доказать»

рассказал о своих проблемах, с которыми столкнулся в минувшем сезоне.

25-летний форвард «Ванкувера» переживал из-за болезни отца. Дьюк Босер ушел из жизни в мае в возрасте 61 года, он много лет страдал от болезни Паркинсона.

Кроме того, игрок часто назывался кандидатом на обмен.

В апреле американец досрочно завершил сезон из-за травмы локтя, набрав 46 (23+23) очков в 71 матче. «Кэнакс» в этот момент боролись за выход в плей-офф.

В июне продлил контракт с нападающим на 3 года с кэпхитом 6,65 миллиона долларов.

«Были моменты, когда я был морально истощен, и такое происходило довольно часто. Это был стресс. Признаюсь, что когда я получил травму, это было почти облегчением, потому что я был морально уставшим. Я думаю, что все это действительно повлияло на меня.

Конечно, я хотел бы сыграть намного лучше. Кто знает, если бы я забил еще 5-6 голов, то мы попали бы в плей-офф. Я думаю об этом, и это не дает мне покоя.

После всего, что произошло в последние недели, я переключил свое внимание на хоккей. Сейчас, когда контракт подписан, я не могу дождаться начала нового сезона. Я знаю, что мне нужно многое доказать. Я проведу следующий сезон с другим настроем», – сказал Босер.