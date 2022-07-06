«Торонто» повысил 4-кратную олимпийскую чемпионку Хэйли Викенхайзер до статуса ассистента генменеджера

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«Торонто» повысил бывшую хоккеистку Хэйли Викенхайзер до ассистента генменеджера.

4-кратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады отработала 4 сезона в отделе развития игроков «Лифс». 

43-летняя Викенхайзер была введена в Зал хоккейной славы в 2020 году. 

Кроме того, статус ассистентов генменеджера Кайла Дубаса получили 36-летний Райан Харди (в прошлом сезоне – генменеджер фарм-клубов «Лифс» в АХЛ и ECHL) и 35-летний Дэррил Меткалф (ранее работал в клубе аналитиком и специальным ассистентом генменеджера). 

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