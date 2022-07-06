«Торонто» повысил 4-кратную олимпийскую чемпионку Хэйли Викенхайзер до статуса ассистента генменеджера

повысил бывшую хоккеистку Хэйли Викенхайзер до ассистента генменеджера.

4-кратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады отработала 4 сезона в отделе развития игроков «Лифс».

43-летняя Викенхайзер была введена в Зал хоккейной славы в 2020 году.

Кроме того, статус ассистентов генменеджера Кайла Дубаса получили 36-летний Райан Харди (в прошлом сезоне – генменеджер фарм-клубов «Лифс» в АХЛ и ECHL) и 35-летний Дэррил Меткалф (ранее работал в клубе аналитиком и специальным ассистентом генменеджера).