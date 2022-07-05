Кольяно продлил контракт с «Колорадо» на год и 1,25 млн долларов. Он набрал 6 очков в 16 играх плей-офф

Эндрю Кольяно продолжит выступать за «Колорадо».
35-летний нападающий продлил контракт на один год с командой из Денвера. Оклад хоккеиста составит 1,25 миллиона долларов.
Канадский форвард перешел в «Эвеланш» из «Сан-Хосе» по ходу прошедшего сезона НХЛ.
Кольяно в составе «Колорадо» набрал 1 (0+1) балл в 18 играх регулярного чемпионата. В плей-офф нападающий значительно улучшил статистику, записав на свой счет 6 (3+3) баллов при полезности «плюс 6» в 16 матчах.
Кольяно стал обладателем Кубка Стэнли-2022 вместе с «Эвс».