Алиу о том, что Грир станет первым темнокожим генменеджером в НХЛ: «Знаменательный день для нашего сообщества. Это вдохновит будущие поколения»

воодушевлен назначением Майка Грира на пост генерального менеджера «Сан-Хосе».

Таким образом, Грир станет первым темнокожим генеральным менеджером в истории . Официально о назначении 47-летнего экс-хоккеиста должны объявить во вторник.

«Поздравляю с тем, что он станет первым темнокожим генеральным менеджером за более чем 100-летнюю историю НХЛ.

Знаменательный день для нашего сообщества. Это вдохновит будущие поколения поверить в то, что все возможно, и что они тоже смогут достичь самых больших высот», – написал один из лидеров альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).

Грир провел в лиге 14 сезонов в качестве игрока. Он выступал за «Эдмонтон», «Вашингтон», «Баффало» и , набрав 383 (162+221) очка в 1068 матчах в регулярных чемпионатах. В 101 матче в Кубке Стэнли американец добавил 28 (14+14) баллов.