Алиу о том, что Грир станет первым темнокожим генменеджером в НХЛ: «Знаменательный день для нашего сообщества. Это вдохновит будущие поколения»

Аким Алиу воодушевлен назначением Майка Грира на пост генерального менеджера «Сан-Хосе».
Таким образом, Грир станет первым темнокожим генеральным менеджером в истории НХЛ. Официально о назначении 47-летнего экс-хоккеиста должны объявить во вторник.
«Поздравляю Майка Грира с тем, что он станет первым темнокожим генеральным менеджером за более чем 100-летнюю историю НХЛ.
Знаменательный день для нашего сообщества. Это вдохновит будущие поколения поверить в то, что все возможно, и что они тоже смогут достичь самых больших высот», – написал один из лидеров альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).
Грир провел в лиге 14 сезонов в качестве игрока. Он выступал за «Эдмонтон», «Вашингтон», «Баффало» и «Сан-Хосе», набрав 383 (162+221) очка в 1068 матчах в регулярных чемпионатах. В 101 матче в Кубке Стэнли американец добавил 28 (14+14) баллов.