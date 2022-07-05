Грир станет генменеджером «Сан-Хосе». Он будет первым чернокожим на такой должности в истории НХЛ (Sportsnet)

Майк Грир станет генменеджером «Сан-Хосе» и будет первым чернокожим на этом посту в .

Об этом сообщает Sportsnet. Официально о назначении будет объявлено во вторник.

47-летний Грир провел в лиге 14 сезонов в качестве игрока. Он выступал за «Эдмонтон», «Вашингтон», «Баффало» и , набрав 383 (162+221) очка в 1068 матчах в регулярных чемпионатах.

В 101 матче в Кубке Стэнли добавил 28 (14+14) баллов.

После завершения карьеры Грир работал скаутом «Чикаго» (4 сезона) и ассистентом главного тренера «Нью-Джерси» (2 сезона).

В минувшем сезоне он был координатором хоккейных операций в «Рейнджерс».

В ноябре прошлого года генеральный менеджер «Шаркс» Даг Уилсон ушел в отставку по состоянию здоровья. Он занимал этот пост в течение 19 лет. После его ухода обязанности генменеджера клуба исполнял Джо Уилл.