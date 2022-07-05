Кент Хьюз о Райте, Слафковски и Кули: «В Монреале сложнее всего быть 1-м номером, наверное. Мы пытаемся оценить их способность справляться с давлением»

учитывает характер игроков перед выбором под 1-м номером на драфте.

Клуб изучает кандидатуры трех нападающих – (Канада), (Словакия) и Логана Кули (США).

«Канадиенс» не выбирали под общим 1-м номером с 1980 года, когда потратили пик на форварда Дага Уикенхайзера (556 матчей в и 276 очков, 111+165).

«В Монреале, наверное, сложнее всего быть первым номером. Поэтому мы не просто оцениваем хоккеистов, мы оцениваем характер.

Пытаемся оценить их способность справляться с большим давлением на постоянной основе», – сказал генменеджер «Хабс» Кент Хьюз.