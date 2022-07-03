«Монреаль» пока не начал переговоры с Романовым о новом контракте

«Монреаль» не начал переговоры с защитником о новом контракте.

У 22-летнего игрока истекает срок действия контракта новичка. Он может стать ограниченно свободным агентом (без права принимать предложения других клубов – оффер-шиты).

Как сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта, у сторон нет какого-то беспокойства из-за того, что переговоры еще не начались.

«Канадиенс» сейчас сосредоточены на драфте НХЛ, который состоится в 7-8 июля.

За 2 сезона в НХЛ Романов провел за «Монреаль» 133 матча и набрал 19 (4+15) очков при полезности «минус 8». В 4 играх Кубка Стэнли забил 1 гол.