«Монреаль» пока не начал переговоры с Романовым о новом контракте

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«Монреаль» не начал переговоры с защитником Александром Романовым о новом контракте.

У 22-летнего игрока истекает срок действия контракта новичка. Он может стать ограниченно свободным агентом (без права принимать предложения других клубов – оффер-шиты). 

Как сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта, у сторон нет какого-то беспокойства из-за того, что переговоры еще не начались. 

«Канадиенс» сейчас сосредоточены на драфте НХЛ, который состоится в Монреале 7-8 июля. 

За 2 сезона в НХЛ Романов провел за «Монреаль» 133 матча и набрал 19 (4+15) очков при полезности «минус 8». В 4 играх Кубка Стэнли забил 1 гол. 

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