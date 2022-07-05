«Трактор» интересуется форвардом системы «Колорадо» Хенри (Игорь Жуков)

проявляет интерес к нападающему системы «Колорадо».

23-летний форвард может продолжить карьеру в челябинском клубе. Об этом сообщает экс-руководитель пресс-службы «Трактора» Игорь Жуков.

В прошедшем сезоне канадец провел 28 матчей в АХЛ за «Колорадо Иглс» и набрал 6 (2+4) очка.

Также нападающий играл в лиге Восточного побережья (ECHL) за «Юту», записав на свой счет 5 (2+3) баллов в 7 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 6 (3+3) очков в 9 матчах.

Всего в АХЛ Херни сыграл 87 игр в общей сложности и отметился 19 (8+11) баллами.