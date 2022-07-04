«Салават» ничего не знает о решении Тихонова завершить карьеру. Его ждут в расположении клуба

удивлен решением Виктора Тихонова завершить карьеру.

Об этом сообщил исполнительный директор уфимского клуба Александр Курносов.

34-летний нападающий написал обращение, в котором объявил о завершении карьеры, отметив, что его тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками профессионального спорта.

«Для нас это стало неожиданностью. Нам ничего об этом не известно. У действующий контракт с «Салаватом Юлаевым». 12 июля у команды запланирован сбор.

Мы ждем Виктора в расположении клуба, а дальше будем действовать в соответствии с регламентом , – сказал Курносов.

Соглашение Тихонова с командой из Башкортостана рассчитано до 30 апреля 2023 года.