«Салават» ничего не знает о решении Тихонова завершить карьеру. Его ждут в расположении клуба

Теги Салават Юлаев Виктор Тихонов-младший КХЛ Чемпионат.com Александр Курносов Хоккей

«Салават Юлаев» удивлен решением Виктора Тихонова завершить карьеру.

Об этом сообщил исполнительный директор уфимского клуба Александр Курносов.

34-летний нападающий написал обращение, в котором объявил о завершении карьеры, отметив, что его тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками профессионального спорта.

«Для нас это стало неожиданностью. Нам ничего об этом не известно. У Виктора Тихонова действующий контракт с «Салаватом Юлаевым». 12 июля у команды запланирован сбор.

Мы ждем Виктора в расположении клуба, а дальше будем действовать в соответствии с регламентом КХЛ», – сказал Курносов.

Соглашение Тихонова с командой из Башкортостана рассчитано до 30 апреля 2023 года.

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