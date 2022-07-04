Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тихонов завершил карьеру: «Тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками профессионального спорта»

34-летний нападающий объявил о завершении карьеры.

«Когда мне было три года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой.

Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее мое тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал – момент повесить коньки.

Это было невероятное путешествие. Оно, конечно, было бы невозможно без помощи и поддержки моей семьи, которая последние два сезона, в силу обстоятельств, не могла быть со мной.

Отдельное спасибо всем, кто помогал восстанавливаться после многочисленных травм. Реабилитация и эмоциональная поддержка многого стоит. Мне повезло, что у меня были замечательные тренеры и товарищи по команде, которые за это время помогли мне вырасти как игроку и как личности.

Также огромное спасибо хоккейному сообществу и болельщикам. Этот рев стадиона и ваши чистые эмоции бесценны! Благодаря вам, хоккей – это самой захватывающий спорт как на трибунах, так и на льду. Я буду скучать по этой заряжающей и незабываемой атмосфере.

Больше всего мне в моей жизни будет недоставать «чувства локтя» моих товарищей, с которыми мы разделяли радости наших побед и горести поражений. Не представляю свою жизнь вне дружной хоккейной семьи; без многочисленных поездок по огромной стране, без бесконечных разговоров в раздевалке, без духа товарищества.

Прежде чем попрощаться, хочу сказать спасибо Уфе и «Салавату Юлаеву». Прошлый сезон был самым увлекательным в моей карьере. Атмосфера на арене и в команде была поистине невероятной. Эти воспоминания всегда будут со мной», – обращение появилось в социальной сети супруги хоккеиста Евгении.

В КХЛ Тихонов выступал за «Северсталь», СКА, и . Всего в лиге провел 535 матчей и набрал 265 (138+127) очков.

Тихонов является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе (2015 и 2017 год).

В нападающий играл за «Финикс»/Аризону», а также за . В общей сложности набрал 22 (11+11) балла в 111 матчах в лиге.