Овечкин исполнил фрагмент песни «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида

исполнил фрагмент песни «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида.

Капитан посетил праздничное мероприятие и спел фрагмент песни группы «Руки Вверх!»

Исполнитель участвовал в шоу перед товарищеским футбольным матчем между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), в котором Овечкин стал автором победного гола.

Видео выложила в соцсеть жена Овечкина Анастасия Шубская.

Егор Крид – Овечкину: «У нас в России есть такая, мать его, легенда, которой мы гордимся. Брат, спасибо тебе огромное, что ты есть!»