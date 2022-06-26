Овечкин исполнил фрагмент песни «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида

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Александр Овечкин исполнил фрагмент песни «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида.

Капитан «Вашингтона» посетил праздничное мероприятие и спел фрагмент песни группы «Руки Вверх!»

Исполнитель участвовал в шоу перед товарищеским футбольным матчем между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), в котором Овечкин стал автором победного гола.

Видео выложила в соцсеть жена Овечкина Анастасия Шубская.

Егор Крид – Овечкину: «У нас в России есть такая, мать его, легенда, которой мы гордимся. Брат, спасибо тебе огромное, что ты есть!»

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