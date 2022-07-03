«Спартак» продлил лучшего бомбардира молодежки Фаттахова и белорусского защитника Гаврилова на 3 года

продлил лучшего бомбардира молодежки Вадима Фаттахова на 3 года.

19-летний нападающий стал лучшим бомбардиром МХК «Спартак» в своем первом сезоне, набрав 54 (23+31) очка в 58 играх Париматч Молодежной хоккейной лиги.

Также провел две игры за «Химик» в ВХЛ и дебютировал за молодежную сборную России на майском Кубке Черного моря в Сочи.

С игроком подписан двусторонний контракт на 3 года – как и с защитником молодежной сборной Беларуси Ильей Гавриловым. В его активе 121 матч за молодежку красно-белых в МХЛ при 26 (3+23) набранных очках.

Аналогичное соглашение подписано и с форвардом Михаилом Балашовым. В минувшем сезоне 19-летний игрок набрал 22 (10+12) очка в 27 матчах за «Дизелист» в НМХЛ, а также дебютировал на взрослом уровне 23 играми (0+2) за «Дизель» в ВХЛ.

Двусторонний контракт на два года подписан с форвардом Яном Тютюньковым, выступавшим в Казахстане.

19-летний игрок в прошедшем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 15 играх за молодежную команду усть-каменогорского «Торпедо» и дебютировал на взрослом уровне 28 играми (2+1) в чемпионате Казахстана.