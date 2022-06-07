«Спартак» продлил контракт с 19-летним защитником Савиковым на 3 года

«Спартак» продлил контракт с защитником на 3 года.

Соглашение с 19-летним игроком носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне Савиков дебютировал за красно-белых в , сыграв 18 матчей в регулярном чемпионате (полезность «+1», 4 минуты штрафа, среднее время 06:58).

Также провел 3 игры в Кубке Гагарина, в которых забросил 1 шайбу.

Кроме того, Савиков сыграл 20 матчей (0+7) за в и набрал 19 (2+17) очков в 20 играх за МХК .

На прерванном из-за коронавируса МЧМ-2022 успел отличиться двумя передачами за две игры. На Кубке «Карьялы» дебютировал за первую сборную России.